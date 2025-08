Svelato il mistero della patata: un antico “matrimonio” tra pomodoro e una pianta selvaggia ha dato origine ai tuberi

MeteoWeb

Per decenni l’origine di una delle colture più diffuse e amate del pianeta ha rappresentato un vero e proprio enigma scientifico. Come è nata la patata? Un nuovo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Cell, sembra aver finalmente svelato il mistero. Un team internazionale di ricercatori ha scoperto che circa 9 milioni di anni fa, in Sud America, un evento di ibridazione naturale tra una pianta simile al pomodoro e una specie selvatica, simile alle attuali patate ma senza tuberi, ha dato vita alla patata moderna.

“I nostri risultati dimostrano come un evento di ibridazione tra specie possa innescare l’evoluzione di nuovi tratti, consentendo l’emergere di ancora più specie“, ha spiegato il co-autore Sanwen Huang dell’Accademia Cinese delle Scienze Agrarie. “Abbiamo finalmente risolto il mistero dell’origine delle patate“.

L’indizio mancante: le piante “Etuberosum”

La ricerca ha affrontato una contraddizione che da tempo incuriosiva gli scienziati. Le moderne piante di patata assomigliano moltissimo a un gruppo di tre specie selvatiche cilene, chiamate Etuberosum. Il problema? Queste piante non producono tuberi. L’analisi filogenetica, invece, ha sempre indicato una parentela più stretta tra le patate e i pomodori, un’altra specie appartenente alla stessa famiglia.

Per far luce su questa anomalia, i ricercatori hanno condotto un’analisi genomica senza precedenti, esaminando i genomi di 450 varietà di patate coltivate e 56 specie selvatiche. “Quest’ultimo set di dati rappresenta la raccolta più completa di dati genomici sulle patate selvatiche mai analizzata“, ha sottolineato il primo autore dello studio, Zhiyang Zhang.

Un’unione inattesa ha dato vita ai tuberi

L’analisi ha portato a una scoperta sorprendente. Ogni specie di patata studiata conteneva un mix stabile ed equilibrato di materiale genetico sia dalle piante Etuberosum sia da quelle simili al pomodoro. Questo ha convinto gli scienziati che le patate siano il frutto di un’antica ibridazione.

È emerso che Etuberosum e pomodori, pur essendo specie distinte, condividevano un antenato comune risalente a circa 14 milioni di anni fa. Dopo una divergenza evolutiva durata circa 5 milioni di anni, le due specie si sono incrociate, dando origine alla prima pianta di patata con i tuberi circa 9 milioni di anni fa.

Questo “matrimonio” tra specie diverse ha quindi innescato la formazione del tubero, la struttura sotterranea che ha reso la patata una riserva energetica e una delle colture più importanti e versatili per l’alimentazione umana. La scoperta non solo risolve un enigma scientifico di lunga data, ma offre anche preziose intuizioni sui meccanismi che determinano l’evoluzione delle specie vegetali.