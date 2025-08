Perseidi 2025, niente stelle cadenti ad agosto? “Colpa della Luna”

MeteoWeb

Gli appassionati di astronomia e i romantici con il naso all’insù dovranno fare i conti con una notizia poco piacevole: il tanto atteso sciame meteorico delle Perseidi, tradizionalmente lo spettacolo di “stelle cadenti” più popolare dell’anno, sarà notevolmente penalizzato. La colpa è di un’ospite inattesa e ingombrante: la Luna, quasi piena. La luminosità lunare comprometterà seriamente l’osservazione.

Le Perseidi 2025

Le Perseidi, attive dal 14 luglio fino al 1° settembre, raggiungeranno il loro picco nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto. In condizioni ideali, questo sciame è in grado di produrre fino a 50-75 meteore all’ora. Tuttavia, quest’anno le cose andranno diversamente. La Luna, che sarà piena sabato 9 agosto, sarà ancora molto luminosa durante il picco e sorgerà proprio all’imbrunire, inondando il cielo di luce.

Secondo l’American Meteor Society (AMS), la Luna calante in fase di gibbosa ridurrà l’attività visibile di almeno il 75%, rendendo osservabili solo le meteore più brillanti. Ciò si traduce in una delusione significativa: si stima che durante la notte di punta si potranno vedere al massimo 12-18 stelle cadenti all’ora. Anche la NASA concorda con questa previsione, affermando che il bagliore lunare “cancellerà tutte le meteore tranne le più luminose“.

Non tutto è perduto: a dicembre arrivano le Geminidi

Ma non c’è solo un lato negativo in questo cielo estivo. La NASA, infatti, offre una consolazione per chi rimarrà deluso dalle Perseidi: l’attenzione si sposta a dicembre, quando un altro grande sciame meteorico promette di dare spettacolo in condizioni decisamente migliori.

Si tratta delle Geminidi, attive dall’1 al 21 dicembre, che sono considerate uno degli sciami più impressionanti dell’anno. Il loro picco, previsto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, potrà teoricamente produrre fino a 150 stelle cadenti all’ora. La buona notizia è che la Luna non intralcerà lo spettacolo se non diverse ore dopo la mezzanotte, sorgendo come una falce sottile.