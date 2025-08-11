AIDAA segnala alla procura di Piacenza i resti di animali trovati in un rito voodoo

MeteoWeb

“L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha inviato un esposto alla procura di Piacenza in seguito al ritrovamento vicino alla pista ciclabile nel quartiere Montale di una serie di resti di animali, uniti a frutta e a molte bottiglie vuote che quasi certamente possono essere resti di un rito voodoo realizzato da qualche maman nigeriana per sottomettere le donne di colore che si prostituiscono per le strade del piacentino”: è quanto si legge in una nota dell’AIDAA. “Non possiamo avere la certezza che si tratti di resti di riti voodoo ma tutto porta in quella direzione- scrivono gli animalisti- purtroppo non si tratta nemmeno di un caso isolato nel nord Italia ed anche in Emilia, ovviamente la nostra denuncia riguarda il maltrattamento di animali fatti a pezzi proprio per poter celebrare questi riti”.