Piemonte, incendio sul Mombracco: case minacciate tra Revello e Rifreddo | FOTO

MeteoWeb

Intorno alle 16 di oggi, lunedì 18 agosto, è divampato un incendio sul Mombracco, sopra la località Morra San Martino, al confine tra i comuni di Revello e Rifreddo, nel Cuneese. Le fiamme sarebbero partite nei pressi di un’abitazione, probabilmente a causa di sterpaglie bruciate incautamente. Le fiamme si sono propagate rapidamente in direzione della borgata “Vigna Auta”, creando forte preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Barge, Saluzzo e Cuneo, le squadre Aib e numerosi volontari per impedire che l’incendio raggiungesse le case e la vegetazione circostante.

“Il fronte dell’incendio è sempre più esteso, le fiamme stanno aumentando, alimentandosi sempre di più”, spiega Mario Chiabrando della squadra antincendi boschivi e della Protezione Civile di Revello.

Data l’impervietà del terreno, si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero. Preoccupa la vicinanza delle fiamme ad alcune abitazioni di Revello e ai tralicci dell’alta tensione presente nell’area.