Piemonte, incendio sui monti di Caprie: elicottero in azione | FOTO

Dal primo pomeriggio, è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio boschivo sviluppatosi sulla montagna di Caprie e che si è esteso in direzione Villardora, nel Torinese, in Piemonte. Sul posto sono intervenute le squadre AIB e i Vigili del Fuoco, tra i quali volontari di Almese, Avigliana e Borgone Susa, coordinate da un DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). Le operazioni di contenimento sono in fase di ultimazione e sono state rese possibili anche grazie all’ausilio di un elicottero munito di apposite dotazioni antincendio.