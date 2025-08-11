Forti piogge a Città del Messico: allagamenti e voli sospesi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Aeroporto internazionale di Città del Messico ha dovuto sospendere le operazioni di atterraggio e decollo per diverse ore la notte scorsa a seguito dei danni causati dalle forti piogge cadute sulla capitale messicana. Tramite X, le autorità aeroportuali hanno segnalato che le piogge hanno causato pozzanghere sulle piste, riducendo la visibilità dei piloti. Per salvaguardare la sicurezza degli utenti e del personale, le operazioni sono state quindi sospese “in modo che i lavori di rimozione delle acque piovane che hanno causato l’allagamento possano consentire il ripristino della capacità operativa“, si legge nel comunicato diffuso pochi minuti prima delle 21 di ieri (le 4 di questa mattina in Italia).

Lo scalo di Città del Messico è uno dei più trafficati dell’America Latina, con 45,4 milioni di passeggeri gestiti nel 2024.

Le precipitazioni di domenica 10 agosto hanno causato inondazioni su importanti arterie stradali di Città del Messico. In alcune zone, l’acqua ha raggiunto i 50 centimetri di altezza. Il governo della città ha dichiarato l’allerta viola, il livello più alto, per la zona centrale della città, che conta nove milioni di abitanti.