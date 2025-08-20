Le piogge monsoniche flagellano il Pakistan, oltre 20 morti tra Karachi e Gilgit-Baltistan

MeteoWeb

Oltre 20 persone hanno perso la vita a causa di una nuova ondata di piogge monsoniche in Pakistan, secondo quanto comunicato oggi dall’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. A Karachi, principale centro finanziario del Sud del Paese, le inondazioni hanno causato il crollo di abitazioni e alcuni casi di folgorazione, provocando la morte di 10 persone. Altre 11 vittime si registrano nella regione settentrionale del Gilgit-Baltistan.