Piogge monsoniche in Pakistan: il bilancio sfiora i 400 morti, oltre 700 da fine giugno

Il bilancio delle vittime delle violente piogge monsoniche che hanno colpito il Pakistan è salito a 393 morti. Le precipitazioni, iniziate giovedì scorso, hanno devastato in particolare la provincia montuosa di Khyber-Pakhtunkhwa. Le autorità hanno reso noto che le squadre di soccorso stanno ancora recuperando numerosi corpi di persone disperse. Solo in questa provincia, situata nel Nord/Ovest del Paese al confine con l’Afghanistan, sono stati registrati 356 decessi, secondo quanto riferito dalla National Disaster Management Authority (Ndma). L’ente ha inoltre ricordato che, dal 26 giugno, le alluvioni hanno causato complessivamente 706 vittime in diverse aree del Pakistan.