Piogge monsoniche in Pakistan, “numero di morti triplicato”

Dall’inizio di luglio il numero di morti a causa delle piogge torrenziali monsoniche in Pakistan è triplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un bilancio delle vittime che ha superato le 700 persone, inclusi 173 bambini: lo afferma Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro[1]. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), il Pakistan ha già registrato il 50% di precipitazioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso durante la stagione dei monsoni, che raggiunge il picco tra giugno e settembre, e sono previste ulteriori precipitazioni[2].

Più di 300 persone sono morte nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa dal 15 agosto, dopo che i nubifragi – un raro fenomeno meteorologico in cui cadono più di 100 mm di pioggia in un’ora in un’area altamente concentrata – hanno innescato forti acquazzoni e inondazioni improvvise[3]. Secondo i dati preliminari delle autorità provinciali, circa 60 scuole sono state danneggiate o distrutte nella provincia, con potenziali ripercussioni sull’istruzione per circa 8.000 bambini all’inizio delle lezioni a fine agosto.

La stagione dei monsoni di quest’anno ha causato distruzione in tutta l’Asia. Una ricerca di Save the Children ha rilevato che, se l’aumento della temperatura globale fosse limitato a 1,5°C, circa 5 milioni di bambini nati nel 2020 sarebbero risparmiati da un’esposizione senza precedenti alle inondazioni fluviali. Pur avendo contribuito in misura minore alla crisi climatica, i minori ne stanno subendo il peso maggiore, in particolare i più colpiti da disuguaglianze e discriminazioni nei Paesi a basso e medio reddito, come il Pakistan[4].

Le famiglie dei distretti devastati hanno riferito a Save the Children che i bambini si svegliano piangendo di notte, preoccupati che si ripetano le inondazioni. Un’analisi dei bisogni immediati ha rilevato che l’acqua pulita scarseggia e i più piccoli soffrono di diarrea. I genitori hanno dichiarato di aver ridotto i pasti a causa della scarsità di cibo. “Abbiamo perso i nostri raccolti e i nostri animali… non c’è più nulla da vendere o da mangiare” ha raccontato un uomo al team di ricerca.

Save the Children in Pakistan e il suo partner nel Khyber Pakhtunkhwa, il Sarhad Rural Support Programme (SRSP), stanno lavorando per fornire aiuti salvavita, tra cui kit per la casa e l’igiene, acqua potabile e mettendo a disposizione cliniche mobili per la salute e la nutrizione e spazi di apprendimento temporanei e sicuri per i bambini che non possono tornare alle loro scuole danneggiate. Molte strade sono state bloccate dalle frane, interrompendo le comunicazioni e ostacolando gli sforzi di soccorso.

Oltre 2.900 case sono state danneggiate o distrutte in tutto il Pakistan dall’inizio della stagione dei monsoni, nell’ultima settimana di giugno, e oltre 29.000 persone vivono attualmente in campi di emergenza. “I bambini in Pakistan stanno ancora una volta perdendo la vita, le loro case e le loro scuole a causa delle inondazioni. Nel 2022, quando circa 1.700 persone morirono in inondazioni storiche, avevamo detto “mai più”, ma il cambiamento climatico sta rendendo le morti e i disastri dovuti alle piogge estreme una realtà annuale. I bambini e le loro famiglie hanno avuto poco o nessun tempo per fare i bagagli, correre o raggiungere zone più elevate per sfuggire alle rapide inondazioni causate da nubifragi imprevedibili nel Khyber Pakhtunkhwa. Ora, migliaia di persone hanno bisogno di riparo, acqua pulita e cibo, mentre le piogge monsoniche continuano. Dobbiamo agire immediatamente per garantire che gli impatti immediati delle piogge torrenziali non diventino problemi a lungo termine. I governi devono affrontare le cause profonde di questi disastri causati dal clima, anche destinando finanziamenti e sostegno ai bambini e alle loro famiglie in Pakistan per aiutarli ad adattarsi, riprendersi e ricostruire le loro vite e i loro mezzi di sussistenza” ha dichiarato Khuram Gondal, Direttore di Save the Children in Pakistan.

Save the Children lavora in Pakistan dal 1979 ed è stata la prima ONG internazionale a rispondere all’emergenza alluvioni del 2022, raggiungendo oltre 1,1 milioni di persone nelle aree colpite, tra cui circa 600.000 bambini. Save the Children è co-responsabile del Gruppo di Lavoro per l’Educazione nelle Emergenze (EiE) nel Paese.

