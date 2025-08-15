Piogge monsoniche in Pakistan, 23 morti e 35 dispersi oggi nel Khyber Pakhtunkhwa | VIDEO

MeteoWeb

Almeno 23 persone sono morte, altre 35 sono disperse e otto sono rimaste ferite oggi dopo che forti piogge monsoniche hanno colpito Khyber Pakhtunkhwa, provincia nordoccidentale del Pakistan. A causa delle piogge torrenziali dell’attuale stagione monsonica, il flusso d’acqua nei fiumi e nei torrenti è aumentato nella provincia. Le città di Mingora, Charbagh Tehsil, Khwaza Khela, Madin, Kabal, Barikot, Mingora Khor e Hazara Khor sono state inondate. L’acqua ha raggiunto le strade alla periferia della città di Mingora e dei suoi sobborghi, mentre la popolazione ha iniziato ad evacuare a causa dell’acqua che è entrata nelle case in diverse zone.

A causa di piogge torrenziali e frane, si è verificata una situazione di inondazione anche nella valle dello Swat. Molte aree circostanti sono state sommerse a causa dell’aumento della portata d’acqua del fiume Swat. Secondo il Vice Commissario dello Swat, un tratto di 400 metri della Malam Jabba Jabba Road è stato spazzato via da un’alluvione a Gul Mira.

L’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri ha dichiarato che tra il 26 giugno e il 14 agosto, gli incidenti legati ai monsoni hanno ucciso 313 persone e ne hanno ferite 740 in tutto il Pakistan. La provincia del Punjab è stata la più colpita, con 164 morti e 582 feriti, seguita da Khyber Pakhtunkhwa con 71 morti e 89 feriti. Il Sindh ha riportato 28 morti e 40 feriti, mentre le restanti vittime si sono registrate in altre parti del Paese.