Piogge torrenziali in Cina, frana a Guangzhou: 7 dispersi

A Guangzhou, capoluogo della provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, una frana provocata dalla pioggia ha causato 7 dispersi, secondo quanto riferito dalle autorità locali. In totale, 14 persone sono rimaste intrappolate nella frana verificatasi intorno alle 08:30 ora locale nel villaggio di Dayuan, nel distretto di Baiyun, e diverse case sono state danneggiate. A mezzogiorno, i soccorritori avevano estratto 7 persone dalle macerie, tutti in condizioni stabili. I residenti nelle vicinanze sono stati evacuati e sono in corso ulteriori operazioni di ricerca e soccorso.