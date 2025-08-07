Piogge torrenziali in Cina, frana a Guangzhou: 2 morti e 5 dispersi

MeteoWeb

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, sono state tratte in salvo 9 delle 14 persone rimaste intrappolate a causa di una frana a Dayuan, nel distretto di Baiyun a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, in Cina. Tra le persone salvate, 2 sono state confermate morte e 7 sono rimaste ferite. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso: 153 vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte sul luogo della frana nel villaggio di Dayuan. A causa delle forti piogge persistenti, la frana si è verificata intorno alle 08:30 ora locale di mercoledì, danneggiando diverse case.