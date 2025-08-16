Piogge torrenziali in Nigeria: centinaia di case danneggiate dalle inondazioni a Potiskum

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno provocato inondazioni e danneggiato centinaia di case nella città di Potiskum, nel nord-est della Nigeria, secondo quanto riferito dalle autorità di emergenza e da un residente locale all’AFP. L’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Yobe ha dichiarato che oltre 200 case sono state danneggiate, mentre un funzionario pubblico locale ha stimato che 500 case siano state gravemente colpite a seguito delle piogge notturne. Non sono state segnalate vittime.