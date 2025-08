Piogge torrenziali in Nigeria, Lagos paralizzata | VIDEO

MeteoWeb

Lagos si è svegliata sotto una pioggia torrenziale che ha causato gravi allagamenti in diverse aree della metropoli della Nigeria, paralizzando le attività commerciali e creando pesanti disagi alla circolazione stradale. Molte strade, sia sull’isola che sulla terraferma, sono risultate impraticabili a causa degli allagamenti, lasciando automobilisti e pendolari bloccati per ore. Alcune abitazioni sono state sommerse dall’acqua.

Il maltempo era stato preannunciato dalla Nigerian Meteorological Agency (NiMet), che aveva previsto temporali e piogge diffuse su gran parte del Paese, inclusa Lagos. L’agenzia aveva anche lanciato un’allerta per possibili alluvioni lampo, in particolare in stati come Oyo, Ogun, Edo e Delta.