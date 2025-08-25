Più vicina la fotosintesi artificiale: creata una nuova molecola capace di immagazzinare cariche usando la luce

MeteoWeb

Realizzata una nuova molecola capace di avvicinare la fotosintesi artificiale. Un gruppo di ricerca svizzero, dell’Università di Basilea, ha creato, infatti, una molecola capace di usare la luce per immagazzinare delle cariche elettriche. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Chemistry, rappresenta un importante passo in avanti per replicare la fotosintesi delle piante e ottenere energia senza emissioni di CO 2 . A differenza degli animali, le piante sono in grado di prodursi da sole l’energia necessaria al proprio sostentamento: lo fanno usando la luce del Sole che permette la conversione della CO 2 in molecole di zucchero.

Riuscire a replicare questo stesso meccanismo in modo artificiale, producendo in questo caso molecole differenti ma ugualmente ‘ricche di energia’ come idrogeno, etanolo o benzina, potrebbe essere una vera rivoluzione perché eliminerebbe la necessità di usare invece combustibili fossili.

Lo studio

Un importante passo avanti verso una tecnologia di questo tipo arriva ora dalla realizzazione di un passo intermedio, una molecola capace di immagazzinare, a partire dalla luce, quattro cariche elettriche in modo simultaneo, 2 positive e 2 negative. Un prerequisito importante per riuscire a convertire la luce solare in energia chimica, in cui le cariche possono essere utilizzate per innescare reazioni chimiche, ad esempio per scindere l’acqua in idrogeno e ossigeno.

I lavori precedenti erano riusciti a realizzare molecole analoghe ma alimentate dall’energia di luce laser; la nuova molecola riesce, invece, a farlo con luce naturale, evoluzione che ne rende possibile un uso più semplice.

Non si tratta ovviamente di un sistema completo per la fotosintesi “ma abbiamo identificato e implementato un pezzo importante del puzzle e speriamo che sia un contributo all’apertura di nuove prospettive per un futuro energetico sostenibile”, ha detto Oliver Wenger, responsabile dello studio.