Polonia, caccia F-16 precipita durante i preparativi per l’Air Show: morto il pilota | VIDEO

Un caccia F-16 dell’esercito polacco si è schiantato durante i preparativi per un’esibizione aerea a Radom, nel centro del Paese. “Tragedia a Radom, durante i preparativi per l’AirShow, un jet F-16 è precipitato. Purtroppo, il pilota è morto“, ha scritto un portavoce del governo polacco, Adam Szlapka, su X. Giunto sul luogo della tragedia, il vicepremier e Ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha confermato il decesso di un ufficiale delle Forze armate polacche “che ha sempre servito la Patria con dedizione e grande coraggio. Rendo omaggio alla Sua memoria. Alla famiglia e ai suoi cari porgo le mie più sentite condoglianze. È una grande perdita per l’Aeronautica Militare e per tutte le Forze armate polacche“, ha scritto su X.