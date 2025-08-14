Polonia, sventato sabotaggio a un impianto idrico: il governo di Varsavia ferma il piano

MeteoWeb

I media polacchi e l’agenzia di stampa tedesca Dpa trasmessa che il governo di Varsavia e i servizi segreti polacchi hanno sventato un sabotaggio all’impianto idrico di una grande città in Polonia. Il vicepremier polacco Krzysztof Gawkowski ha affermato che l’obiettivo era di interrompere completamente la fornitura d’acqua nella città, ma il piano è stato sventato poco prima che venisse attuato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, tantomeno quale sia la città coinvolta.