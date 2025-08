Ponte sullo Stretto, Salvini: “sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo”, la data dell’approvazione

MeteoWeb

“Mercoledì mattina ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio del Ponte, sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo”. Lo ha ribadito Matteo Salvini, collegandosi con Ancona, all’evento di presentazione degli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche. “Del ponte se ne parla dagli antichi romani, sono le ultime norme e ultime firme per queste quarantotto ore che segneranno una pagina di storia”, aggiunge il ministro per le Infrastrutture.