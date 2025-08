Ponte sullo Stretto: via libera del CIPESS al progetto definitivo. Salvini: “oggi un punto di partenza”

MeteoWeb

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che il CIPESS ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina che comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. “Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Oggi il primato è turco, poi giapponese poi cinese. Ritengo che sarà un acceleratore di sviluppo, sarà una parte della soluzione dei problema del Sud d’Italia. Oggi i treni ci mettono tra i 120 e 180 minuti, si scenderà ai 15 minuti. Su gomma dipenderà dal periodo. Ma il tempo medio tra i 70 ai 100 minuti si ridurrà a 10 minuti. Ci sarà un enorme risparmio ambientale grazie alla riduzione di CO₂“: è quanto ha affermato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi a seguito dell’ok del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) al progetto.

“Sui territori cambia il mondo. Ci sarà la metropolitana dello Stretto, con 3 fermate sul fronte messinese che collegheranno turisti, pendolari per 365 giorni all’anno“, ha proseguito Salvini. “Oggi non è un punto d’arrivo ma di partenza. Essere qui è un’emozione, perché non si era mai arrivati all’approvazione del progetto definitivo con l’intera copertura economica garantita e la condivisione con territori e regioni“.

“L’obiettivo dell’attraversamento tra il 2032-2033 è il periodo che i tecnici prevedono per il Ponte sullo Stretto di Messina“, ha sottolineato Salvini durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. “I cantieri preliminari avranno il via libera subito dopo il passaggio con la Corte dei Conti. È un’opera che non ha precedenti al mondo, aver investito mesi in più per i passaggi tra ministeri ed enti locali si procede con il buon senso rispettando tutto ciò che la tecnica prevede. Con oggi è arrivata l’approvazione del piano economico e finanziario e da oggi si lavora per il progetto esecutivo, spero che nessuno tra qualche anno arrivi bloccando quello che ormai è in corsa“, ha concluso il ministro dei Trasporti.