Ponte sullo Stretto, domani il Cipess per l’ok definitivo. Webuild vola in borsa. Salvini subito a Messina e Reggio Calabria

MeteoWeb

Domani, mercoledì 6 agosto, sarà una giornata storica per il Ponte sullo Stretto: il progetto definitivo verrà approvato anche dal Cipess, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, in quello che sarà l’ultimo step amministrativo e burocratico. Dopo questo passaggio, inizieranno i lavori per la realizzazione della più grande opera ingegneristica e tecnologica della storia d’Italia. Arriveranno le ruspe per le prime attività di bonifica e cantierizzazione nel corso di qualche settimana, verosimilmente a settembre.

Al termine della riunione del Cipess, in programma domani, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 12:30 circa, si terrà una conferenza stampa presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi, con la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le immagini della conferenza saranno rese disponibili sui canali ufficiali della Presidenza del Consiglio. Salvini, poi, volerà subito a Messina dove alle 19:15 terrà un punto stampa presso il locale “Grecale” a Torre Faro. Il giorno dopo, giovedì 7 agosto, Salvini sarà a Santa Trada (Villa San Giovanni, Reggio Calabria), nell’altra sponda dello Stretto, per un analogo incontro con il territorio nel momento decisivo per la storia del Sud del nostro Paese.

Intanto Webuild, il colosso delle costruzioni internazionali che guiderà le imprese e ha già vinto il bando per la realizzazione del Ponte, da giorni sta volando in borsa: un’azione è arrivata oggi a valere 4 euro e 10 centesimi, record assoluto degli ultimi dieci anni.