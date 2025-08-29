Ponte sullo Stretto, importante riunione Ciucci-Salvini: nei prossimi giorni iniziano i lavori!

MeteoWeb

”Ho appena finito una riunione” sul Ponte sullo Stretto di Messina ”con l’amministratore delegato Ciucci: a 54 anni dal via libera alla norma, siamo arrivati al progetto definitivo. Dopo l’esame di legittimità da parte della Corte dei conti nei prossimi giorni, si potrà partire con i lavori, la pre-cantierizzazione e gli espropri, e con le opere annesse e connesse, perché il Ponte è meno della metà dell’investimento complessivo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento ieri sera a ‘La Piazza il Bene Comune’ a Ceglie Messapica, organizzata da Affaritaliani.

”Ci saranno opere in Sicilia e in Calabria, nascerà la metropolitana dello Stretto che attraverserà il Ponte”. L’opera ”costringe tutti ad accelerare sull’alta velocità”, porterà ”120mila posti di lavoro, tre corsie stradali e due binari ferroviari. I tempi di attraversamento oggi sono tra i 120 e i 180 minuiti in treno, e tra i 60 minuti e le 3-4-5 ore in macchina a seconda della coda. Con il Ponte tra i 10 e i 15 minuti, con un risparmio di tempo, inquinamento e denaro: oggi in auto costa 42 euro solo andata, i tecnici studiano un pedaggiamento sui 7 euro”, ha evidenziato il titolare del Mit.