Portogallo, 4 incendi nel nord e nel centro: schierati 1.700 pompieri

Il Portogallo sta facendo fronte a diversi incendi scoppiati principalmente nel nord e nel centro del Paese. A preoccupare sono in particolare quattro roghi, quelli di Vila Real, Trancoso, Covilhã e Tabuaço. La tv portoghese Rtp riferisce che oltre 1.700 operatori sono stati schierati per tentare di contenere le fiamme. Le autorità temono una giornata molto difficile a causa delle temperature che potrebbero raggiungere i +44°C al sud. Il Marocco ha inviato due Canadair in soccorso dopo che due velivoli lancia-acqua portoghesi si sono rotti.