Portogallo, rinnovato lo stato di allerta per gli incendi: “peggioramento delle condizioni nei prossimi giorni”

MeteoWeb

Il governo portoghese ha deciso di rinnovare lo stato di allerta per il rischio incendi fino al 13 agosto. Lo ha confermato, alla fine del Consiglio dei Ministri di giovedì pomeriggio, il Ministro degli Interni, Maria Lúcia Amaral, la quale ha dichiarato che “si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni“, riferendosi alle alte temperature e ai forti venti. Quest’anno gli incendi boschivi in Portogallo, in particolare quelli delle ultime settimane, hanno già consumato circa 42.000 ettari.