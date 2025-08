Precipita a oltre 4000 metri: alpinista muore sul Cervino

MeteoWeb

Un alpinista è morto sul Cervino dopo una caduta sul versante elvetico della montagna. È successo verso le 7.30 di ieri, lunedì 4 agosto. La vittima saliva in solitaria lungo la cresta nordorientale dell’Hörnli: giunto nei pressi dell'”Unterer Roter Turm”, a circa 4.150 metri di altitudine, per cause da accertare, è precipitato lungo le pendici della montagna. A dare l’allarme un altro alpinista che ha assistito alla scena. Sul posto sono giunti i soccorritori con un elicottero Air-Zermatt, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’alpinista. L’identificazione della vittima è in corso.