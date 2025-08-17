Precipita a 4000 metri sul Monte Bianco: morto alpinista

MeteoWeb

Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla Cresta del Brouillard, sul Monte Bianco, in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto a quota 4030 metri. Questa mattina il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per il recupero della salma, che è stata portata a Courmayeur. A chiamare i soccorritori sono stati due colleghi e amici della vittima che partecipavano alla scalata. La vittima è un alpinista lombardo che stava procedendo, slegato, sulla cresta insieme agli altri due compagni di cordata. L’uomo è caduto ed è scivolato lungo un ghiacciaio per oltre 200 metri. Il suo corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpino in fondo al ghiacciaio. I due compagni dell’uomo, illesi, sono stati portati a Courmayeur.

Ieri – sempre il Soccorso Alpino Valdostano – è intervenuto sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori hanno scalato il Dente del Gigante e raggiunto l’alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.