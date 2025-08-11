Precipita sulle Alpi svizzere: morto un alpinista sul Bietschhorn

MeteoWeb

Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulle Alpi svizzere. L’incidente è avvenuto il 9 agosto – ma è stato reso noto solo oggi – lungo la cresta ovest del Bietschhorn, nel cantone Vallese. Verso le 8, due alpinisti stavano scalando la montagna quando, giunti a 2.700 metri di quota, uno dei due è caduto per cause ancora sconosciute. I soccorritori sono giunti sul posto a bordo di un elicottero dell’Air Zermatt e hanno potuto solo constatare il decesso. La vittima era uno svizzero di 56 anni.