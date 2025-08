Precipita sulle Alpi svizzere: muore un’alpinista

MeteoWeb

Un’alpinista è morta dopo essere precipitata mentre scendeva dal Lagginhorn, sulle Alpi svizzere, a poca distanza dal confine con l’Italia. L’identificazione della vittima è ancora in corso da parte delle autorità elvetiche. L’incidente è avvenuto ieri – ma è stato reso noto solo oggi – sulla cresta ovest. La vittima era con un compagno di cordata quando è caduta, a circa 3.800 metri di quota, per cause da accertare. Giunti sul posto con l’elicottero di Air Zermatt, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’alpinista.