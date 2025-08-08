Precipita con il parapendio, donna muore in Alto Adige

MeteoWeb

Tragedia nella zona dell’Ortles in Alto Adige. Una donna altoatesina, di circa 30 anni, è morta dopo essersi schiantata con il suo parapendio. L’incidente si sarebbe verificato subito dopo la partenza del lancio. Sul posto il Soccorso Alpino di Solda, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’elicottero di soccorso ‘Pelikan 1’. I soccorritori giunti sul posto, una zona impervia lungo la parete Nord dell’Ortles, hanno potuto solo constatare il decesso.