Presentato a Padova il primo database italiano delle pressioni del sottosuolo

Il primo database italiano delle pressioni, che raccoglie dati sulla pressione del sottosuolo acquisiti da pozzi esplorativi di petrolio e gas, sarà presentato a Padova in occasione del congresso nazionale congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana (dal 16 al 18 settembre). “Il primo database italiano delle pressioni raccoglie dati sulla pressione del sottosuolo acquisiti da pozzi esplorativi di petrolio e gas – spiega Anna Maria Marotta, ordinaria in Geofisica della Terra Solida, presso il Dipartimento di Scienze della Terra – La mappatura delle pressioni dei pori nel sottosuolo è fondamentale in diverse discipline geologiche legate alle risorse petrolifere, all’energia geotermica, alla valutazione del rischio geologico, alla gestione delle acque sotterranee e all’ingegneria geotecnica”.