Previsioni Meteo Autunno, chiari segnali di una debole La Niña: ecco cosa aspettarsi | MAPPE

MeteoWeb

L’autunno meteorologico è alle porte. Le ultime previsioni stagionali mostrano chiari segnali di una debole La Niña che avrà un impatto sull’atmosfera autunnale. Ma la sua influenza si estenderà ai pattern meteorologici invernali nell’emisfero settentrionale, con un’inversione di tendenza verso il freddo già indicata, si legge in un articolo di Andrej Flis pubblicato su Severe Weather Europe. L’Oceano Pacifico tropicale si sta già raffreddando, indicando il probabile ritorno di una debole La Niña nelle prossime settimane. Questo è importante perché La Niña è ben nota per il suo impatto sui pattern meteorologici stagionali, anche in forma debole.

Il ritorno di La Niña

La Niña è una fase fredda della grande e potente oscillazione oceanica ENSO. È una regione dell’Oceano Pacifico tropicale che alterna fasi fredde e calde. La fase fredda di ENSO è chiamata La Niña, mentre la fase calda è chiamata El Niño.

Determiniamo la fase ENSO in base alle anomalie di temperatura (più calde o più fredde) nella regione ENSO 3.4. ENSO ha un impatto significativo sui pattern di precipitazioni e pressione tropicali, influenzando il delicatissimo sistema meteorologico oceano-atmosfera. Questo sistema distribuisce quindi l’influenza di ENSO a livello globale, modificando e influenzando il nostro meteo giornaliero.

L’immagine seguente mostra l’ultima analisi delle anomalie della temperatura oceanica. Rivela acque superficiali più fredde nelle regioni centrali di ENSO e leggermente più calde nell’estremo est. Si può notare che le anomalie fredde hanno una forma “a onda”. Questo perché gli alisei orientali spingono le acque superficiali verso ovest, portando in superficie acqua più profonda e fredda (upwelling).

Nonostante il recente raffreddamento, siamo ancora ufficialmente in una fase ENSO neutra. Tuttavia, sebbene gli oceani siano attualmente calmi, le ultime previsioni indicano un ulteriore raffreddamento durante la stagione autunnale, con un forte supporto per un debole evento La Niña che avrà un impatto sulla stagione invernale.

Di seguito è riportata una previsione analogica estesa del PSL per la principale regione ENSO. Mostra l’elevata probabilità di La Niña verso questo inverno. Tuttavia, è previsto un indebolimento della fase fredda nel 2026, con probabilità di un evento El Niño in forte aumento a metà anno e ancora più elevate nel 2027, forse indicando addirittura un raro doppio evento El Niño, spiega Flis.

Previsioni meteo a lungo termine per l’autunno 2025

Queste previsioni rappresentano un quadro medio su 3 mesi (settembre-ottobre-novembre) e mostrano le previsioni meteorologiche generali prevalenti per l’autunno.

Il modello ECMWF mostra per il settore europeo un’area di alta pressione sul Regno Unito e sull’Irlanda e un’area di bassa pressione a nord. Questo favorisce l’afflusso di una massa d’aria più calda sul continente, poiché è presente anche un’indicazione di una dorsale sulle zone centro-meridionali.

L’ECMWF è attualmente il modello che mostra una fase limite di La Niña o una fase fredda-neutra. Tuttavia, le sue previsioni di pressione superficiale per l’autunno e l’inizio dell’inverno mostrano una zona di alta pressione leggermente amplificata sulle regioni ENSO. C’è un’anomalia di bassa pressione sul Continente Marittimo, che nel complesso indica una circolazione di Walker più forte e una chiara indicazione di un pattern simile a La Niña, spiega Flis.

Previsioni di temperature e precipitazioni per l’autunno 2025

Per quanto riguarda l’Europa, possiamo osservare temperature superficiali più alte del normale su gran parte delle zone centrali e settentrionali del continente. Ciò è dovuto alla diffusione di una massa d’aria più calda insieme a un’anomalia di alta pressione.

Le previsioni delle precipitazioni indicano un autunno più secco sulle zone sudoccidentali e sudorientali. Allo stesso tempo, sono previste maggiori precipitazioni sulle zone centrali. Si possono osservare maggiori precipitazioni anche su gran parte del nord, a causa di un’area di bassa pressione e della corrente a getto polare più a nord.

Neve di fine stagione

Guardando al tardo autunno, siamo già nel mese di novembre. Ciò significa che possiamo dare un’occhiata alle previsioni delle nevicate, poiché novembre è solitamente il mese in cui le temperature scendono ulteriormente e iniziano a favorire nevicate più diffuse.

In Europa, le proiezioni per novembre indicano meno nevicate del normale, a causa di un andamento dominante di alta pressione. Tuttavia, avere meno nevicate del normale non significa che non nevichi affatto, ma solo che il numero di nevicate o la quantità di neve stessa è inferiore alla norma.