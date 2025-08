Previsioni Meteo, ecco come l’Italia si salverà dal gran caldo di Agosto: in arrivo giorni di fuoco in Spagna e Turchia, nessun eccesso nel nostro Paese | DATI

MeteoWeb

Dopo l’ultimo round temporalesco, atteso al Nord Italia per le prossime ore e precisamente tra stasera e la prossima notte, la situazione meteo si normalizza dopo una lunga anomalia di maltempo e freddo anomalo fuori stagione durata diverse settimane. Torna l’estate, torna il caldo consono a questo periodo dell’anno, torna il sole pieno in cielo per svariati giorni. Tornano, quindi, le condizioni meteo normali attese storicamente sull’Italia nella prima parte del mese di agosto. Farà caldo, quindi, com’è normale che faccia ad agosto. La situazione meteo si normalizzerà, le temperature saliranno ma non ci saranno eccessi di calore particolarmente esagerati.

Infatti l’Italia non sarà colpita dalle ondate di caldo che nei prossimi giorni arroventeranno gran parte del Mediterraneo: ad ovest, tra Marocco, Spagna e Portogallo, con temperature ben oltre i +40°C anche nel sud della Francia, e a est, tra Egitto, Medio Oriente (Israele, Giordania, Siria, Libano e Iraq), Turchia, Grecia e Cipro. In tutte queste località avremo più giorni, tra il weekend e la prima metà della prossima settimana, con temperature roventi, sempre oltre i +40°C e con picchi diffusi di oltre +45°C. Ci saranno incendi devastanti con emergenze e criticità, come sovente accade nel Mediterraneo durante la stagione estiva.

Previsioni Meteo: le temperature attese in Italia

Nulla di tutto questo, invece, in Italia. Il nostro Paese, infatti, sarà il più fresco – o meglio dire, il meno caldo – di tutto il Mediterraneo, insieme a Tunisia, Libia e Malta. In queste aree (comprese Sardegna e Sicilia) saremo pressoché in linea con le medie del periodo o appena sopra, con massime di +31/+32°C nelle principali città costiere. Le temperature massime più elevate in Italia, infatti, le raggiungeremo nelle zone interne del Centro/Nord, lontano dal mare, dove raggiungeremo valori di +35/+36°C nelle grandi città, da Milano a Bologna, da Firenze a Roma passando per Perugia. Non sono valori esagerati: farà caldo, sì. Ma è normale, siamo ad agosto. Basterà guardarsi intorno e vedere cosa succede in Spagna, in Turchia, in Grecia, in Portogallo, a Cipro, in Siria, Libano, Israele, Marocco, e anche nel sud della Francia, per avere un’idea di cosa significa il gran caldo d’agosto, che ancora una volta eviterà l’Italia anche nei prossimi giorni.

Verso Ferragosto il ritorno dell’instabilità e un lento calo delle temperature

La situazione potrebbe cambiare nuovamente verso la metà-fine della prossima settimana, diciamo a cavallo di Ferragosto, ma le tempistiche non sono ancora chiare in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli. L’Anticiclone delle Azzorre mollerà gradualmente la presa, colpito ai fianchi da spifferi freschi e instabili che riporteranno i temporali pomeridiani nel nostro Paese, e soprattutto nelle Regioni del Sud. Ma di questa evoluzione parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo.

