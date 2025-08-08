Previsioni Meteo Inverno: tra QBO orientale, La Niña e vortice polare debole, il freddo potrebbe colpire anche il Mediterraneo

MeteoWeb

Mentre l’estate 2025 si avvia verso la sua fase finale, si comincia già a guardare con attenzione alla prossima stagione invernale. I primi indici atmosferici, infatti, lasciano intravedere scenari interessanti — e in alcuni casi piuttosto insoliti — per l’inverno 2025/2026. Secondo i modelli e le tendenze attuali, potrebbero esserci le condizioni ideali per un inverno più freddo e nevoso su ampie aree dell’emisfero settentrionale, compresi anche alcuni settori del Mediterraneo.

Tre sono gli elementi chiave su cui si basa questa previsione preliminare: la debolezza del vortice polare, la fase orientale della QBO (Oscillazione Quasi-Biennale) e il ritorno del fenomeno La Niña.

Un vortice polare debole lascia spazio alle irruzioni fredde

Il vortice polare è una vasta area di bassa pressione che si forma nella stratosfera sopra l’Artico. Quando è compatto e stabile, trattiene le masse di aria gelida in sede polare. Ma quando si indebolisce o viene disturbato, come sembra probabile quest’anno, l’aria fredda tende a scivolare verso le medie latitudini: un segnale importante per Europa, Stati Uniti, Canada e perfino per alcune aree del Nord Africa.

QBO orientale: uno dei fattori più rilevanti

Un altro elemento spesso sottovalutato è la QBO, una ciclica variazione dei venti nella stratosfera tropicale che si inverte ogni 22-30 mesi. Attualmente è in atto la fase orientale, in cui i venti soffiano da est verso ovest. Questa configurazione favorisce la disgregazione del vortice polare e aumenta la probabilità che irruzioni artiche raggiungano le latitudini più basse. In passato, fasi simili hanno portato ondate di gelo su Francia, Italia e Penisola Iberica.

La Niña torna a raffreddare l’oceano Pacifico

A completare il quadro c’è il ritorno della La Niña, fenomeno climatico che comporta un raffreddamento delle acque del Pacifico equatoriale. La sua presenza altera la circolazione atmosferica globale, spostando le onde planetarie e modificando la posizione dei jet stream. In inverno, La Niña tende a favorire un clima più freddo e umido su Nord America, ma in alcuni casi i suoi effetti raggiungono anche l’Europa meridionale e il Mediterraneo occidentale.

Focus Mediterraneo: rischio di freddo e neve in aumento

Secondo gli ultimi scenari modellistici, le probabilità di un inverno rigido risultano aumentate in particolare per l’area che va dall’Italia alla Spagna, fino a toccare il Sud della Francia e l’<strong’Africa settentrionale (in particolare Tunisia, Marocco e Algeria settentrionale). Non si parla solo di freddo, ma anche di maggiore instabilità, che potrebbe tradursi in nevicate a quote basse, specie in presenza di aria continentale fredda e incursioni umide da ovest.

Conclusioni: un inverno da monitorare con attenzione

Sebbene le previsioni stagionali non forniscano certezze assolute, l’insieme degli attuali indici suggerisce che l’inverno 2025/2026 potrebbe rivelarsi più dinamico, freddo e nevoso della media, soprattutto in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Il monitoraggio costante di QBO, La Niña e della struttura del vortice polare sarà fondamentale per comprendere l’evoluzione di una stagione che, almeno sulla carta, potrebbe davvero sorprendere.