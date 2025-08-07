Previsioni Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre riporta l’estate: caldo senza eccessi fino a Ferragosto. Poi torna il maltempo

MeteoWeb

Torna l’estate sull’Italia: un periodo relativamente lungo, poco meno di dieci giorni, caratterizzato dal bel tempo e dal sole (quasi completamente) indisturbato. In realtà la prossima settimana, nei giorni immediatamente precedenti al Ferragosto (13 e 14 agosto), tornerà un po’ di instabilità con temporali pomeridiani, ma non saranno fenomeni molto intensi o diffusi. L’Anticiclone delle Azzorre, che tra questo weekend e l’inizio della prossima settimana riporterà l’estate sull’Italia, inizierà a indebolirsi ma il suo declino sarà molto lento e graduale. Soltanto dopo Ferragosto tornerà il maltempo serio e organizzato, verosimilmente nel weekend 16-17 agosto.

Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto possiamo focalizzare la situazione meteo sul ritorno dell’estate, guidato ancora una volta dall’Anticiclone delle Azzorre, protagonista assoluto dell’estate 2025. La mappa barica del modello DWD a corredo dell’articolo per la giornata di domenica 10 agosto evidenzia in modo inequivocabile come l’Anticiclone delle Azzorre sia l’unica figura di alta pressione presente nel comparto euro-mediterraneo, mentre nell’area Mediterranea e nord Africana la pressione rimanga molto bassa, addirittura di gran lunga inferiore rispetto alle medie del periodo:

Queste mappe smontano le fandonie di molti altri media sul fantomatico anticiclone africano che arriverebbe sull’Italia: in realtà quest’anno è totalmente assente dalla scena meteorologica europea e mediterranea, dominata dall’Anticiclone delle Azzorre. Farà caldo, certo. Torna l’estate, dopo un lungo periodo di freddo anomalo e forte maltempo fuori stagione. Le temperature saliranno sopra le medie del periodo di 4-5°C, soprattutto al Centro/Nord dove nelle zone interne avremo picchi di +36°C e temperature massime diffusamente sui +35°C, ma non saremo sui valori più estremi ed esagerati (oltre i 38–40°C) che l’estate italiana spesso e volentieri ci ha abituato in questo periodo dell’anno.



