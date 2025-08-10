Previsioni Meteo, l’Anticiclone Julia si indebolisce e torna il maltempo: sarà un Ferragosto di forti temporali pomeridiani

MeteoWeb

Siamo a domenica 10 agosto, quello che avrebbe dovuto essere il picco della fantomatica “ondata di caldo” descritta come un “inferno africano” da molti media, e invece alle 11:30 del mattino pochissime località italiane superano di qualche decimo i +34°C. E’ – finalmente – una normalissima domenica estiva, dopo tanti weekend rovinati dal maltempo e dal freddo anomalo nelle scorse settimane. E l’unica cosa di “infernale” sono proprio i titoloni fuori dalla realtà di giornali e siti meteo che rimediano valanghe di commenti sgomenti sui social, dove gli utenti stigmatizzano un catastrofismo così sfacciato e mendace.

Su gran parte d’Italia, infatti, non fa affatto caldo in modo esagerato: da Liguria e Toscana a Campania e Puglia, da Marche a Calabria, Sicilia e Sardegna, in pieno giorno abbiamo molte località costiere addirittura sotto i +28°C (Messina e Brindisi sono nientemeno che a +27°C!!), questo significa che fa fresco, il clima è gradevole, per giunta dopo minime notturne fresche ovunque, anche nelle grandi città lontane dal mare del Centro/Nord. Esattamente come ampiamente annunciato nelle previsioni meteo dei giorni scorsi di MeteoWeb.

Non c’è alcuna grande ondata di caldo, è semplicemente estate. Nelle ore diurne, in una piccola parte d’Italia siamo qualche grado sopra le medie del periodo ma senza eccessi. E prende sempre più quota la previsione, anche questa già ampiamente anticipata nei giorni scorsi, dei forti temporali in arrivo nel corso della settimana entrante. I fenomeni temporaleschi saranno tipicamente pomeridiani, estivi, di natura convettiva. I cumulonembi si formeranno nelle zone interne del nostro Paese, sulle Alpi e sugli Appennini, ma in modo via via sempre più esteso e diffuso nel corso della settimana. Avremo piogge e temporali ogni giorno nelle zone interne, seppur in modo isolato, ma questi fenomeni oscureranno il sole e limiteranno il riscaldamento del suolo, facendo crollare le temperature nelle aree colpite dalle piogge. L’Anticiclone delle Azzorre denominato ufficialmente Julia, domani ancora in gran forma sul Centro Europa con valori massimi di oltre 1025hPa tra Danimarca, Germania e Polonia, inizierà ad indebolirsi da martedì 12 agosto aprendo la strada al ritorno del maltempo, seppur in modo molto lento e graduale.

Previsioni Meteo: attenzione ai forti temporali pomeridiani di Ferragosto

Gli ultimi aggiornamenti confermano forte maltempo da instabilità pomeridiana anche per il giorno di Ferragosto, la festività più attesa dell’estate. Venerdì 15 agosto, infatti, i temporali pomeridiani saranno molto estesi e diffusi in gran parte d’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, rovinando ogni tipo di programma per le attività all’aperto in montagna e anche in campagna. Niente escursioni, grigliate e pic-nic sulle Alpi centro-occidentali e in alcune aree del Nord/Est, ma anche nelle zone interne della Liguria, e nel cuore del Centro Italia tra Umbria, Lazio e zone interne di Marche meridionali e Abruzzo. Forti temporali anche al Sud nel Cilento, in Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Attenzione a non farsi ingannare dal sole mattutino: sono fenomeni pomeridiani, quindi è assolutamente previsto che al mattino splenda il sole indisturbato. Se vedrete il cielo sereno, non sorprendetevi: non saranno sbagliate le previsioni. Il maltempo inizierà dopo le 13:00 e si esaurirà intorno alle 21:00, lasciando spazio a un miglioramento in serata. Succede sempre così per i temporali pomeridiani, dopotutto non serve una grande genialità: basta comprendere il nome…

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano anche un lento e inesorabile calo delle temperature a partire da metà settimana, con una più seria rottura dell’estate dal 18 agosto in poi. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

