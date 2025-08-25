Previsioni Meteo Lombardia: breve tregua, nuovo peggioramento da mercoledì

MeteoWeb

“Un ampio e profondo centro di bassa pressione a nord delle isole britanniche determina le condizioni meteorologiche su gran parte dell’Europa. All’inizio della settimana correnti da nordovest sulla Lombardia porteranno tempo generalmente stabile e asciutto con molto spazio per il sole e temperature in aumento. Da mercoledì le condizioni sono previste diventare via via più instabili con, soprattutto giovedì, possibilità di rovesci e temporali a carattere sparse e anche di forte intensità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani in montagna. In serata nubi alte in aumento da ovest.

Precipitazioni: assenti, non si escludono isolati piovaschi in montagna.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 15 e 19 °C, massime tra 27 e 32 °C.

Zero termico: tra 3500 e 4000 metri, in serata in risalita fino a 4200 metri.

Venti: deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna a regime di brezza nelle valli.

