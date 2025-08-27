Previsioni Meteo Lombardia: da oggi nuova fase di maltempo, domani pesante peggioramento

MeteoWeb

“La rotazione e l’approfondimento sulla Francia della struttura depressionaria centrata sulle Isole Britanniche, spingono masse d’aria più umide dai settori sud occidentali sulla Lombardia, determinando una nuova fase instabile a partire da oggi. Il progressivo spostamento della saccatura verso est, causerà un peggioramento nella giornata di giovedì, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che persisteranno tutto il giorno e che saranno localmente forti. Venerdì l’ulteriore approfondimento della saccatura confermerà l’instabilità, mentre da sabato il passaggio dell’asse della saccatura, l’arrivo di masse d’aria nord occidentali, più fredde e più secche, riporteranno condizioni stabili fino a domenica, con giornate soleggiate e prevalentemente senza precipitazioni. Lunedì l’avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica porterà una nuova fase perturbata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: diffuse a carattere di rovescio e temporale e di forte intensità; fenomeni meno diffusi e intensi sulla pianura a partire dai settori occidentali.

Temperature: generalmente in calo, eccetto sulla bassa pianura orientale. In pianura minime tra 18 e 22 °C, più alte nella pianura orientale, e massime tra 24 e 32 °C con valori maggiori sul mantovano.

Zero termico: tra 4000 e 4400, in calo verso sera.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali in rotazione da nord verso sera e in attenuazione; sulle Alpi deboli o molto deboli variabili. Alta probabilità di raffiche forti durante tutto il giorno associate ai fenomeni temporaleschi. In quota vento dai quadranti meridionali.

