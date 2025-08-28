Previsioni Meteo Lombardia: forte maltempo oggi e domani, poi settembre inizia col maltempo

MeteoWeb

“L’avvicinamento della saccatura, proveniente dalla Francia, nelle ore notturne e mattutine, causerà un peggioramento del tempo nella giornata di oggi, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che persisteranno tutto il giorno e che saranno localmente forti. Venerdì l’ulteriore approfondimento della saccatura confermerà l’instabilità e le precipitazioni su tutta la regione. Sabato il passaggio dell’asse della saccatura e l’incursione di aria più fredda e secca da nord ovest, riporteranno condizioni più stabili fino a domenica, con giornate soleggiate e prevalentemente senza precipitazioni. Da lunedì, con l’avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica si avvierà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse sulla Lombardia fino a martedì, quando progressivamente si esauriranno nel corso della giornata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino da deboli a moderate a probabile carattere di rovescio o temporale con maggiore intensità sui settori di pianura e Prealpi centro orientali, in estensione nel pomeriggio ai settori occidentali.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 20 °C e massime tra 21 e 29 °C, con valori maggiori sul mantovano.

Zero termico: tra 3400 e 3800 metri, in calo durante la giornata.

Venti: nelle prime ore del giorno moderati da est sul mantovano, poi deboli variabili. Locali intensificazioni in pianura e sui settori nord orientali associati ai fenomeni temporaleschi.

