Previsioni Meteo Lombardia: instabilità e massime in calo

“Un campo di alta pressione sull’Europa occidentale e una ampia aria depressionaria sulla Scandinavia portano correnti da nordovest sulla Lombardia, una situazione meteorologica debolmente instabile con temperature massime in calo. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con formazione di locali rovesci o temporali soprattutto sulle Prealpi, ma anche possibilità di isolati fenomeni di breve durata altrove; eccezione di domenica, quando sono previste più nuvole e anche vento in rinforzo sulla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvolosità irregolare con ampie schiarite.

Precipitazioni: locali a carattere di rovescio soprattutto sulle Prealpi e sull’alta pianura, non si escludono isolati temporali specie sull’Appennino.

Temperature: minime in aumento in pianura, in calo sui rilievi; massime in generale calo. In pianura minime tra 18 e 21 °C, massime tra 25 e 30 °C.

Zero termico: tra 3000 e 3500 metri, in aumento nel pomeriggio sui settori sudoccidentali fino a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili con locali rinforzi da nord sulle creste alpine.

