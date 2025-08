Previsioni Meteo Lombardia: instabilità in aumento, in arrivo forti temporali

MeteoWeb

“Oggi la perturbazione centrata sulla Danimarca passa velocemente sul Nord Italia, aumentando l’instabilità al mattino sulla Lombardia a partire dai settori occidentali. Domani, con il nuovo passaggio della perturbazione, sulla Lombardia condizioni instabili con rovesci e temporali sparsi su tutta la regione, localmente anche di forte intensità, e temperature in calo. Con lo spostamento dell’asse del minimo verso est, domenica situazione più stabile, con tempo asciutto e soleggiato, salvo possibili locali precipitazioni in montagna. Da lunedì l’aumento della pressione favorirà una condizione più stabile. Mercoledì l’avvicinamento di una nuova perturbazione di origine nord atlantica potrebbe causare una diminuzione della pressione con possibili precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvolosità irregolare con ampie schiarite in pianura fino al inizio sera, poi un aumento della nuvolosità ovunque.

Precipitazioni: sparse a carattere di rovescio o temporale sui settori settentrionali; dal tardo pomeriggio anche su quelli meridionali.

Temperature: in pianura massime tra 27 e 30 °C.

Zero termico: tra 3600 e 3800 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili con rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi. Sul pavese vento in rinforzo da sud nel pomeriggio.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente nuvoloso con irregolari schiarite. Dal pomeriggio progressiva diminuzione della nuvolosità a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: dalle prime ore del giorno deboli su fascia centro settentrionale, a carattere di rovescio o temporale. Nel pomeriggio acquazzoni sparsi in spostamento verso sudest, localmente anche di forte intensità, in esaurimento in serata.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 14 e 18 °C, massime tra 22 e 26 °C.

Zero termico: tra 3300 e 3500 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili. In montagna deboli o molto deboli variabili. Rinforzi nei fenomeni temporaleschi, localmente raffiche anche molto forti nel pomeriggio. In tarda serata rinforzo da nord sui settori nord occidentali.

