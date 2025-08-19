Previsioni Meteo Lombardia: maltempo già da stasera, domani cambia tutto

MeteoWeb

“Sulla Lombardia è previsto un marcato cambiamento della situazione meteorologica. Oggi, martedì, ancora un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature massime a superare diffusamente i 30°C. Già dalla sera sono attesi locali rovesci o temporali a partire dai settori occidentali, in estensione mercoledì 20 alla restante parte di regione per un’area di bassa pressione che si porterà dall’Atlantico verso il Nord Italia. Questa porterà inoltre un forte calo delle temperature, che si protrarrà fino a giovedì. A seguire probabile un miglioramento con più sole, ma con temperature che si manterranno sotto le medie tipiche del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: probabili già dalla notte a ridosso di Alpi e Prealpi in estensione durante la giornata anche ai restanti settori, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.

Temperature: minime e massime in marcato calo. In pianura minime tra 17 e 21 °C, massime tra 25 e 30 °C.

Zero termico: intorno a 3800 metri, in serata in abbassamento fino a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli con locali rinforzi, di direzione variabile; in montagna da deboli a moderati meridionali. Locali rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: disagio da calore moderato sui settori sudorientali, debole altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.