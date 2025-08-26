Previsioni Meteo Lombardia: nuova fase di maltempo, “giovedì il picco”

MeteoWeb

“Flussi nord-occidentali secchi mantengono per la giornata di oggi il tempo sulla Lombardia stabile fino alla notte di domani, mercoledì, quando la rapida rotazione dei flussi causata dall’avvicinamento di una saccatura proveniente dalle isole britanniche determina una nuova fase instabile. Questa fase vedrà il suo picco nella giornata di giovedì, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che persisteranno tutto il giorno e che saranno localmente forti. Venerdì l’ulteriore approfondimento della saccatura confermerà l’instabilità, mentre da sabato il passaggio dell’asse della saccatura riporterà le condizioni stabili fino a domenica, con giornate soleggiate e prevalente assenza di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o molto deboli già dal mattino, in intensificazione verso il pomeriggio a carattere di rovescio o temporale; persistenza dei fenomeni in serata sulla pianura centrale e sulla fascia prealpina.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 19 e 21 °C, massime tra 25 e 30°C con valori più alti sulla pianura orientale.

Zero termico: tra 3800 e 4200 metri.

Venti: deboli o molto deboli di direzione variabile con locali rinforzi da est in pianura e da sud sui rilievi.

Altri fenomeni: disagio da calore stazionario o in lieve aumento.

