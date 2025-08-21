Previsioni Meteo Lombardia: oggi instabilità, nuova ondata di maltempo all’orizzonte

MeteoWeb

“La presenza di un minimo barico sulla Francia in allontanamento verso est mantiene le condizioni instabili sulla regione per tutta la giornata di oggi. Domani la disposizione dei flussi da nord-ovest porterà una fase di tempo blandamente stabile che si manterrà fino a martedì, con una non trascurabile probabilità di precipitazioni che accompagnerà ogni giornata. Martedì l’avvicinamento di un nuovo minimo da ovest perturberà in modo più significativo le condizioni portando precipitazioni diffuse su tutta la regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti più consistenti a partire dal pomeriggio e sui rilievi.

Precipitazioni: deboli isolate fino a pomeriggio, poi nel pomeriggio sviluppo di temporali sulle Orobie e Prealpi orientali; in serata piogge diffuse a tutta la fascia prealpina con possibile sviluppo di rovesci o temporali.

Temperature: minime in calo, massime in aumento anche marcato specie sulla pianura centro-occidentale. In pianura minime tra 16 e 18 °C, massime tra 28 e 32 °C.

Zero termico: tra 3300 e 3700 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile al mattino, poi intensificazione dei venti prima da sud, poi da est e verso sera da nord sulla parte occidentale; sui rilievi da molto deboli a moderati di direzione variabile.

Altri fenomeni: disagio da calore generalmente stazionario.

