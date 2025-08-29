Previsioni Meteo Lombardia: oggi piogge diffuse, nuova ondata di maltempo da lunedì

MeteoWeb

“Oggi l’ulteriore approfondimento della saccatura da nord ovest, la persistenza di un flusso sudoccidentale intenso, anche se meno umido, conferma la fase di instabilità sulla Lombardia con precipitazioni diffuse. Sabato il passaggio dell’asse della saccatura e l’incursione di aria più fredda e secca da nord ovest, riporteranno condizioni più stabili fino a domenica, con giornate soleggiate e prevalentemente senza precipitazioni. Da lunedì, con l’avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica si avvierà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse sulla Lombardia fino a martedì. Mercoledì la graduale rimonta dell’alta pressione porterà tempo più stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso. Possibilità di schiarite in pianura.

Precipitazioni: da debole a moderate, a probabile carattere di rovescio o temporale con maggiore intensità sui settori nord occidentali e Prealpi, in estensione su buona parte della regione in serata.

Temperature: in pianura massime tra 24 e 29 °C, con valori maggiori sul mantovano.

Zero termico: tra 3400 e 3800 metri, in calo durante la giornata.

Venti: sulla pianura meridionale debole da est, poi variabili; sull’Appennino moderati da sud con raffiche forti; deboli o molto deboli variabili altrove. Locali intensificazioni su Prealpi centro orientali e Alpi associati ai fenomeni temporaleschi.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al mattino cielo da molto nuvoloso a poco nuvoloso, al pomeriggio sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: nella notte sui settori occidentali da deboli a moderate, a carattere di rovescio o temporale, in spostamento a est in mattinata, poi in progressivo esaurimento a partire dai settori occidentali.

Temperature: minime in calo e massime in aumento a partire dai settori occidentali. In pianura minime tra 14 e 18 °C e massime tra 22 e 25 °C.

Zero termico: tra 3200 e 3600 metri, in aumento nel corso della giornata.

Venti: deboli o molto deboli variabili. Locali rinforzi di vento sulle Alpi.

