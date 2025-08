Previsioni Meteo Lombardia: piogge e temporali nelle prossime ore, poi migliora

MeteoWeb

“Oggi condizioni a tratti instabili associate al rapido transito di una onda depressionaria in quota, con possibili piogge anche a carattere di rovescio o temporale sparse. Giovedì possibili piogge residuali nella notte, quindi una graduale rimonta anticiclonica sul Mediterraneo determinerà condizioni stabili, con afflussi di masse d’aria più calde che favoriranno un rialzo delle temperature e della quota dello zero termico, che si porterà a circa 5000 metri verso il fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi ovunque irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in montagna.

Precipitazioni: nel pomeriggio rovesci sparsi anche a carattere temporalesco sui rilievi, in serata persistenti sul nordovest e in probabile estensione irregolare anche alla fascia di pianura.

Temperature: massime in pianura tra 27 e 30 °C.

Zero termico: tra 4000 e 4400 metri.

Venti: in pianura deboli nel primo pomeriggio, successivamente in rinforzo fino a moderati orientali, sui crinali alpini deboli da sud, in intensificazione da nord sulla parte di nordovest.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte cielo nuvoloso in montagna, irregolarmente in pianura; dalla mattinata progressive schiarite a partire dalla pianura nfino a sereno ovunque nel pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte possibili residuali rovesci o locali temporali sui rilievi e bassa pianura, in esaurimento dal mattino salvo deboli occasionali sui settori prealpini.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra 18 e 20 °C, massime tra 27 e 31 °C.

Zero termico: in calo a 3800 metri nella notte, in rialzo a oltre 4500 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura e in montagna deboli a regime di brezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.