Previsioni Meteo Lombardia: rovesci pomeridiani in montagna

“Il consolidamento di una ampia area di alta pressione sul Mediterraneo determina oggi e per i prossimi giorni condizioni stabili, con precipitazioni assenti o al più isolati rovesci in montagna nelle ore più calde della giornata. In Pianura massime in deciso rialzo fino a domenica, quindi stazionarie o in lieve flessione per l’inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque sereno, salvo irregolari addensamenti nella notte sui rilievi in rapido dissolvimento dal mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 30 e 33 °C.

Zero termico: circa a 5000 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli a regime di brezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.