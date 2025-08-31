Previsioni Meteo Lombardia: settembre inizia con una nuova ondata di maltempo

MeteoWeb

Da domani con l’avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica si avvierà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse sulla fino a martedì: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta precipitazioni da deboli a moderate a partire dai settori nord occidentali, poi in estensione sul resto delle Alpi e Prealpi e pianura centrale.

Temperature: minime in aumento e massime in calo.

Zero termico: tra 3600 e 4000 metri, in calo in serata.

Venti: deboli o molto deboli variabili, con locali intensificazioni associati a fenomeni temporaleschi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.