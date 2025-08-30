Previsioni Meteo Lombardia: settembre riporta il maltempo

MeteoWeb

Oggi condizioni più stabili fino a domani, con giornate soleggiate e prevalentemente senza precipitazioni. Da lunedì con l’avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica si avvierà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse sulla Lombardia fino a martedì. Mercoledì la graduale rimonta dell’alta pressione porterà tempo più stabile: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili locali rovesci nel pomeriggio sull’Appennino.

Temperature: minime in lieve calo o stazionarie e massime in aumento. In pianura minime intorno a 15 °C e massime intorno a 25 °C con valori maggiori sul mantovano.

Zero termico: tra 4000 e 4200 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.