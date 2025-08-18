Previsioni Meteo Lombardia: la svolta da mercoledì 20 agosto

MeteoWeb

“La lunga fase calda che ha caratterizzato gli ultimi dieci giorni è giunta quasi al termine. Ancora oggi e domani il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con le temperature massime a superare diffusamente i 30°C, ma a mantenersi comunque lontane dai picchi della scorsa settimana. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di mercoledì 20, quando un’area di bassa pressione si porterà dall’Atlantico verso il Nord Italia, apportando precipitazioni diffuse e un forte calo delle temperature che si protrarrà fino a giovedì. A seguire probabile un miglioramento con più sole, ma con temperature che si manterranno sotto le medie tipiche del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti più intensi. Con il passare delle ore, e specie nel pomeriggio, aumento progressivo delle nubi fino a cielo irregolarmente nuvoloso in serata.

Precipitazioni: possibili sotto forma di rovesci nella notte a ridosso delle Prealpi centro-occidentali. Nuovamente, dal pomeriggio aumento della probabilità di rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 19 e 23 °C, massime tra 30 e 34 °C.

Zero termico: intorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli meridionali.

Altri fenomeni: disagio da calore moderato sulla pianura, debole nei fondivalle posti a quote basse.

