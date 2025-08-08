Previsioni Meteo Lombardia: temperature in aumento e acquazzoni in montagna

MeteoWeb

“Il rafforzamento di un’area anticiclonica sull’Europa Centrale, unito all’afflusso di aria proveniente da latitudini subtropicali, propone anche sulla Lombardia l’inizio di una nuova fase di caldo intenso. Da oggi e per l’intero periodo di previsione il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per cui si indica una generale assenza di precipitazioni fatta eccezione per qualche isolato acquazzone pomeridiano in montagna. Le temperature saliranno fino a toccare un primo picco nella giornata di domenica, quando in pianura si sperimenteranno punte fino a 36-38°C. Nelle giornata successive è atteso un lieve aumento della ventilazione orientale e probabilmente anche qualche grado in meno, in un contesto comunque di temperature superiori alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno sull’intero territorio. Qualche isolato cumulo sarà possibile su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura valori minimi tra 18-24 °C, massimi tra 32-36 °C.

Zero termico: a circa 5000 metri.

Venti: ovunque deboli, a prevalente regime di brezza.

Altri fenomeni: Disagio da calore forte sulla pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.