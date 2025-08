Previsioni Meteo Lombardia: temporali da domani pomeriggio

MeteoWeb

“Una perturbazione Nordatlantica si sta avvicinando alla Lombardia da nord e porta oggi, martedì, un passaggio di nubi verso sudest. Domani, mercoledì, questa perturbazione attraverserà la regione e aprirà la strada alla formazione di locali rovesci o temporali dal pomeriggio fino al primo mattino di giovedì. Di seguito si prevede l’estensione di un’alta pressione con aria calda da ovest che porterà giornate generalmente soleggiate e temperature in aumento, le quali potrebbero superare i 35 gradi in pianura nella giornata di sabato, con ulteriore aumento nella giornata di domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso a tratti.

Precipitazioni: locali dal pomeriggio, a carattere di rovescio o temporale; dapprima sui settori settentrionali, nella sera anche su quelli meridionali.

Temperature: minime e massime generalmente stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 17 e 21 °C, massime tra 27 e 32 °C.

Zero termico: tra 3700 e 4200 metri.

Venti: in pianura deboli da est o sudest con locali rinforzi dal pomeriggio, in montagna prevalentemente deboli da sud con rinforzi associati ai rovesci o temporali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.